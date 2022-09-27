Омбудсмен Азербайджана проинформировала генсека ПАСЕ о важности представления Арменией минных карт (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Страсбурге продолжаются встречи омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой с официальными лицами.

Как сообщает Trend со ссылкой на аппарат омбудсмена, в рамках визита Сабина Алиева провела встречу с генеральным секретарем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Деспиной Чацивасилиу.

В ходе встречи была дана подробная информация о мандате омбудсмена Азербайджана. Было отмечено, что в последние годы в учреждении созданы отделы и сектора, связанные с защитой права на доступ к информации, прав детей и прав людей с ограниченным. возможностями, дана информация о функциях этих структурных подразделений. Было подчеркнуто, что также уделяется внимание гендерному равенству и обеспечению прав женщин.

В своем выступлении, говоря о нарушениях прав человека, от которых пострадал Азербайджан, омбудсмен сказала, что жизненно важно быстро и полностью разминировать освобожденные территории страны. В этой связи Сабина Алиева коснулась важности предоставления армянской стороной Азербайджану точных минных карт и напомнила, что этот вопрос был подчеркнут в отдельном докладе, адресованном международным организациям.