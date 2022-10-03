С освобождения от оккупации Суговушана прошло два года - воспоминания азербайджанских военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В результате стремительной контрнаступательной операции азербайджанской армии, начавшейся 27 сентября 2020 года, были последовательно прорваны оборонительно-укрепительные линии, построенные противником на землях страны.

В ходе 44-дневных военных операций азербайджанская армия, разгромила вооруженные силы Армении и освободила от 30-летней оккупации Джебраильский, Губадлинский, Зангиланский, Физулинский районы, большую часть Ходжавендского района, ряд сел Лачинского района. За это время были освобождены пять городов, четыре поселка, 286 сел, многочисленные стратегические высоты.

Сегодня исполняется два года с освобождения от оккупации сел Суговушан и Талыш Тертерского района, сел Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралян, Шейбей, Гуйджаг Джабраильского района, села Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района.

Съемочная группа Trend TV побывала в селе Суговушан, освобожденном от оккупации 3 октября 2020 года, и побеседовала с военнослужащими, участвовавшими в освобождении села.

Trend представляет вниманию читателей этот видеорепортаж.

(Перевод: Фидан Мустафаева)