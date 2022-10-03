Глава МИД Азербайджана встретился в Женеве с госсекретарем Швейцарии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Женеве с госсекретарем Швейцарии Ливией Леу.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом министр написал на своей странице в Twitter.

"Я проинформировал швейцарскую сторону о встрече с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Выражаю признательность швейцарской стороне за гостеприимство и хорошую организацию встречи, которая, как мы надеемся, поспособствует миру в нашем регионе", - говорится в сообщении.

Отметим, что 2 октября 2022 года в Женеве состоялась двусторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)