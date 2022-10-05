Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в связи со второй годовщиной ракетного обстрела Мингячевира Арменией

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 2 года со дня первого ракетного удара ВС Армении по крупному промышленному городу Мингячевир, нацеленного на Мингячевирскую ГЭС - крупнейшую тепловую электростанцию Южного Кавказа. Аппарат омбудсмена Азербайджана распространил заявление в связи с этим.

Как сообщили в среду Trend в аппарате Омбудсмена, в заявлении говорится:

"В результате ракетного обстрела Арменией города Мингячевир с населением более 100 тысяч человек, имеющего стратегическое значение для региона, мирные граждане получили травмы различной степени тяжести, был нанесен значительный ущерб. Нанесение удара по водохранилищу и электростанции в городе Мингячевир со стороны Армении преследовало цель возникновения многочисленных человеческих жертв и создания серьезных экологических последствий для Южно-Кавказского региона.

В связи с этим мы обратились к международным организациям и призвали их остановить эти преступления Армении, которые создали риск возникновения крупной экологической катастрофы в регионе, нарушая право гражданского населения жить в безопасной и здоровой окружающей среде.

В последнее время армянская сторона, осуществляя широкомасштабные военные атаки против Азербайджана, устанавливая мины с помощью диверсионных групп на наших международно признанных землях, пытается обострить ситуацию, замедлить восстановительные и строительные работы на освобожденных от оккупации землях, тем самым создавая препятствия для обеспечения устойчивого мира и безопасности в регионе", - говорится в заявлении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)