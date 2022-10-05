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Для меня честь встретиться с Президентом Ильхамом Алиевым - исполнительный директор Программы ООН (ФОТО)

Политика Материалы 5 октября 2022 21:39 (UTC +04:00)
Для меня честь встретиться с Президентом Ильхамом Алиевым - исполнительный директор Программы ООН (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Для меня честь встретиться с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом написала на своей странице в Twitter исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) Маймуна Мохд Шариф, сообщает в среду Trend.

"Для меня честь встретиться с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Я очень горжусь тем, что представила ему документ страновой программы UN-HABITAT, который был разработан в тесном сотрудничестве с Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре", - говорится в публикации.

Для меня честь встретиться с Президентом Ильхамом Алиевым - исполнительный директор Программы ООН (ФОТО)
Для меня честь встретиться с Президентом Ильхамом Алиевым - исполнительный директор Программы ООН (ФОТО)
Для меня честь встретиться с Президентом Ильхамом Алиевым - исполнительный директор Программы ООН (ФОТО)
Для меня честь встретиться с Президентом Ильхамом Алиевым - исполнительный директор Программы ООН (ФОТО)
Для меня честь встретиться с Президентом Ильхамом Алиевым - исполнительный директор Программы ООН (ФОТО)
Для меня честь встретиться с Президентом Ильхамом Алиевым - исполнительный директор Программы ООН (ФОТО)
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