Проводятся совместные учения морского спецназа Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом на 2022 год в турецком городе Мармарис проходят совместные учения подразделения подводной атаки и подразделения подводной обороны спецназа ВМС Азербайджана и подразделения специального назначения ВМС Турции.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве обороны Азербайджана, на учениях, проводимых на военно-морской базе Аксаз, военнослужащие двух братских стран будут выполнять задачи по отработке наземной и морской тактики, поиску и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов и морских мин.

Согласно плану, участники учений будут выполнять индивидуальные и групповые тактические стрельбы, осуществлять рейды в смешанных группах, задачи по подводному плаванию с использованием специальных дыхательных аппаратов в море в дневных и ночных условиях и другие задачи.

Учения продлятся до 14 октября.

(Перевод: Фидан Мустафаева)