БАКУ /Trend/ - В прошлом месяце Армении были переданы 17 военнослужащих, задержанных в ходе пресечения армянской провокации, и 133 тела.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал старший помощник Генерального прокурора по особым поручениям Ильгар Сафаров на совместном брифинге Генеральной прокуратуры и министерства иностранных дел Азербайджана.

«Ночью 12 сентября 2022 года подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской границы. При пресечении армянской провокации погибли 80 военнослужащих, 274 военнослужащих получили ранения», - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)