Швейцарская компания занимается разработкой генпланов трех городов Азербайджана - Томас Ковари

БАКУ /Trend/ - Швейцарская компания «sa_partners» совместно с правительством Азербайджана занимается разработкой генеральных планов трех городов.

Об этом Trend сказал в четверг один из основателей компании «sa_partners» Томас Ковари в кулуарах Азербайджанского национального форума по градостроительству.

«Пока мы занимаемся разработкой генеральных планов городов Зангилан, Кяльбаджар и Губадлы. Это очень длительный процесс, который включает в себя участие различных министерств. Мы надеемся увидеть результаты нашей работы в течение следующего года», - сказал он.

По словам Ковари, скорость восстановительных работ на освобожденных землях поражает.

«Должен отметить, что скорость процесса реконструкции необыкновенная. Каждый раз, когда мы приезжаем сюда, видим что-то новое. Я никогда не наблюдал ничего подобного. Я действительно надеюсь, что это также ускорит процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев в их дома», - добавил он.