Президент Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия саммита «Европейское политическое сообщество» в Праге (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 6 октября в столице Чешской Республики Праге состоялась пленарная сессия открытия саммита «Европейское политическое сообщество».

Как сообщает Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в сессии.

Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала поприветствовал Президента Азербайджана Ильхама Алиева и других глав государств и правительств, участвующих в работе саммита.

Затем состоялась пленарная сессия.

По окончании сессии участники сделали совместное фото.

Отметим, что «Европейское политическое сообщество» является платформой для политической координации между странами континента. Цель сообщества – развитие политического диалога и сотрудничества для решения вопросов, представляющих общий интерес, укрепление безопасности, стабильности и благополучия на европейском континенте.

В саммите принимают участие главы государств и правительств 44 стран. Проводимый впервые саммит «Европейское политического сообщество» объединяет лидеров европейских стран в духе равноправия и единства. В ходе саммита состоится обмен мнениями по вопросам мира и безопасности, экономической ситуации, энергетики и климата, миграции и мобильности.

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