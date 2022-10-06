Молчание в стороне - как Пашинян "потерялся" в пражских кулуарах - ВИДЕО

БАКУ/Trend/ - 6 октрября в Праге в кулуарах саммита "Европейское политическое сообщество" состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает Trend, в рамках встреч Президент Ильхам Алиев тепло пообщался с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, Президентом Эмманюэлем Макроном и Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Между тем, судя по распространенным видео-кадрам, армянский премьер Никол Пашинян, похоже, чувствует себя, как "ежик в тумане". Пока лидеры стран вели разговоры и беседы в теплой и дружественной манере, Пашинян, как двоечник, стоял в сторонке и в привычной для него манере молчал, отводил глаза, терялся в мыслях, смотрел по сторонам.

Подобное поведение у премьера Армении наблюдается не в первые. Где бы ни находился Пашинян, у него возникают проблемы с общением, либо он попадает в неловкие ситуации.

Стоит лишь вспомнить, как в январе этого года Пашинян чуть не сорвал онлайн-саммит ОДКБ.

Тогда, выступая на заседании ОДКБ, проходящем в онлайн-формате, Пашинян подавился и в панике начал выключать микрофоны. Позже, армянский премьер решил завершить саммит, не предоставив слово Владимиру Путину. Президенту России пришлось напомнить Пашиняну, что ему есть что добавить по результатам обсуждений.

Напомним, что во время другого онлайн-саммита ОДКБ, который состоялся в декабре 2020 года, у армянского премьера выключился микрофон и он долго говорил в пустоту.

Еще неловкий случай был в декабре 2019 года на заседании Высшего Евразийского Экономического Совета в Санкт-Петербурге, в ходе которого Армения должна была передать председательство Беларуси, армянский премьер, грубо нарушив протокол, не дал слово российскому президенту.

Поприветствовав всех глав государств ЕАЭС, а также особых гостей - президента Молдовы Игоря Додона и почетного председателя ВЕЭС Нурсултана Назарбаева, Пашинян не дал слово главе принимающей саммит страны - Владимиру Путину, объявив процедуру подписания согласованных документов.

Президент России после такого нарушения протокола отказался выступить.

Мы в очередной раз стали свидетелями того, что Пашинян не имеет решительности, и всегда неуверен в себе. Все это прекрасно видят.