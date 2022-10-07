В Грузии выразили готовность стать площадкой для диалога между Арменией и Азербайджаном

БАКУ/Trend/ - Грузия готова стать местом, где представители Армении и Азербайджана смогут встречаться и вести диалог для установления мира в регионе. Об этом в пятницу сообщил журналистам глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы пользуемся особым доверием у наших соседей и в будущем всегда готовы к тому, чтобы Грузия, Тбилиси был местом, где наши южные соседи сумели бы вести спокойный диалог для того, чтобы достичь конкретных результатов в переговорах и установить мир и стабильность в нашем регионе", - сказал Дарчиашвили.

Глава МИД, который находится в Праге в составе грузинской делегации под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили и участвует в работе саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), добавил, что в этом деле Тбилиси не ставит каких-либо предварительных условий, а исходит из дружественных соображений ради достижения мира.