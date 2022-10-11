Некоторые силы выступают с инициативами, которые способствуют усилению напряженности в регионе - Солтан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Итоги встречи между руководителями Азербайджана, Франции, Армении и Совета Европейского союза, состоявшейся 6 октября в Праге, стали очередным дипломатическим успехом Азербайджана и ознаменовали начало новой эры на Южном Кавказе. К сожалению, некоторые силы предпринимают инициативы, которые служат замедлению этого процесса и усилению напряженности в регионе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в ходе выступления в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана сказал депутат Солтан Мамедов.

Коснувшись, в частности, мнения, высказанного министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной несколько дней назад в ответ на вопрос проармянского члена Национальной ассамблеи, полный необоснованных обвинений в отношении Азербайджана, депутат подчеркнул, что это так же служит усилению напряженности в регионе. Ответ министра полностью основан на предвзятых суждениях. Также он не соответствует духу современного периода, когда Франция пытается активно участвовать в процессе обеспечения мира в регионе. В последнее время мир является свидетелем инициатив Президента Франции по содействию процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, сказал он.

«К сожалению, во Франции есть члены правительства и парламента, которые занимают одностороннюю позицию в отношении событий, связанных с нашим регионом, и в частности касательно военной провокации, совершенной Арменией на границе с Азербайджаном 13-14 сентября этого года. Однако Азербайджан защищал свой суверенитет и территориальную целостность на основании статьи 51 Устава ООН. До сих пор Франция никогда не выражала конкретного отношения к многочисленным преступлениям, совершенным Арменией против азербайджанского народа, к фактам гибели, ранения более 250 граждан Азербайджана в результате подрыва на установленных Арменией минах, а также относительно вопроса о том, что около 4 000 азербайджанцев пропали без вести в годы первой Карабахской войны, сотни азербайджанцев были убиты армянами и массово захоронены», - сказал Мамедов.

Он отметил, что во Франции есть также политики, имеющие объективное суждение о происходящих в регионе процессах, выступающие за мир и стабильность на Южном Кавказе, правильно оценивающие стратегическое значение Азербайджана для Европы.

«Они хорошо знают, что в нашем регионе появилась уникальная возможность для начала сотрудничества, стабильности и процветания. Мы открыли новую страницу в истории региона. Поэтому от имени межпарламентской рабочей группы Азербайджан-Франция, обращаясь к французским парламентариям, политикам, призываю воздержаться от инициатив, которые на таком историческом этапе служат обострению ситуации на Южном Кавказе», - сказал Мамедов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)