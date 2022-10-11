Баку и Ереван договорились по основным пунктам мирного договора - МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Армения и Азербайджан достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного соглашения, осталось их реализовать. Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Tvnet.

«По принципиальным пунктам — их было пять — достигнута договоренность. Сюда входит признание территориальной целостности друг друга, демаркация границ и так далее. Осталось только их реализовать», - сказал он.

Министр отметил, что Армении и Азербайджану необходимо достичь устойчивого мирного соглашения.

(Перевод: Нубар Кулузаде)