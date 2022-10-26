США привержены поддержке мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном - Госдеп

БАКУ /Trend/ - США привержены поддержке мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном.

Как передает в среду Trend, об этом на пресс-брифинге сказал пресс-секретарь Госдепа США Нэд Прайс.

По его словам, США поддерживают двусторонние встречи представителей Азербайджана и Армении в любом удобном для них формате.

«Мы считаем, что прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного мира. Вот почему госсекретарь Блинкен собрал своих коллег - министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Нью-Йорке в сентябре», - сказал Прайс.