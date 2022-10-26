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США привержены поддержке мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном - Госдеп

Политика Материалы 26 октября 2022 11:14 (UTC +04:00)
США привержены поддержке мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном - Госдеп

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - США привержены поддержке мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном.

Как передает в среду Trend, об этом на пресс-брифинге сказал пресс-секретарь Госдепа США Нэд Прайс.

По его словам, США поддерживают двусторонние встречи представителей Азербайджана и Армении в любом удобном для них формате.

«Мы считаем, что прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного мира. Вот почему госсекретарь Блинкен собрал своих коллег - министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Нью-Йорке в сентябре», - сказал Прайс.

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