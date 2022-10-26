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У Азербайджана есть свое видение развития, которое может повлиять на весь Кавказский регион - Исмаил Серагельдин (ФОТО)

Политика Материалы 26 октября 2022 14:04 (UTC +04:00)
У Азербайджана есть свое видение развития, которое может повлиять на весь Кавказский регион - Исмаил Серагельдин (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - У Азербайджана есть свое видение развития, которое может повлиять на весь Кавказский регион.

Об этом сказал сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин, отвечая на вопрос корреспондента Trend на пресс-конференции в среду, посвященной 10-летию Центра.

Он отметил очень хорошее стратегическое расположение Азербайджана, которое связывает между собой Восток и Запад.

Говоря о Международном центре Низами Генджеви, Серагельдин отметил, что Центр помогает анализировать в Азербайджане такие глобальные проблемы, как энергопотребление, изменение климата и продовольственная безопасность.

У Азербайджана есть свое видение развития, которое может повлиять на весь Кавказский регион - Исмаил Серагельдин (ФОТО)
У Азербайджана есть свое видение развития, которое может повлиять на весь Кавказский регион - Исмаил Серагельдин (ФОТО)
У Азербайджана есть свое видение развития, которое может повлиять на весь Кавказский регион - Исмаил Серагельдин (ФОТО)
У Азербайджана есть свое видение развития, которое может повлиять на весь Кавказский регион - Исмаил Серагельдин (ФОТО)
У Азербайджана есть свое видение развития, которое может повлиять на весь Кавказский регион - Исмаил Серагельдин (ФОТО)
У Азербайджана есть свое видение развития, которое может повлиять на весь Кавказский регион - Исмаил Серагельдин (ФОТО)
У Азербайджана есть свое видение развития, которое может повлиять на весь Кавказский регион - Исмаил Серагельдин (ФОТО)
У Азербайджана есть свое видение развития, которое может повлиять на весь Кавказский регион - Исмаил Серагельдин (ФОТО)
У Азербайджана есть свое видение развития, которое может повлиять на весь Кавказский регион - Исмаил Серагельдин (ФОТО)
У Азербайджана есть свое видение развития, которое может повлиять на весь Кавказский регион - Исмаил Серагельдин (ФОТО)
У Азербайджана есть свое видение развития, которое может повлиять на весь Кавказский регион - Исмаил Серагельдин (ФОТО)
У Азербайджана есть свое видение развития, которое может повлиять на весь Кавказский регион - Исмаил Серагельдин (ФОТО)
У Азербайджана есть свое видение развития, которое может повлиять на весь Кавказский регион - Исмаил Серагельдин (ФОТО)
У Азербайджана есть свое видение развития, которое может повлиять на весь Кавказский регион - Исмаил Серагельдин (ФОТО)
У Азербайджана есть свое видение развития, которое может повлиять на весь Кавказский регион - Исмаил Серагельдин (ФОТО)
У Азербайджана есть свое видение развития, которое может повлиять на весь Кавказский регион - Исмаил Серагельдин (ФОТО)
У Азербайджана есть свое видение развития, которое может повлиять на весь Кавказский регион - Исмаил Серагельдин (ФОТО)
У Азербайджана есть свое видение развития, которое может повлиять на весь Кавказский регион - Исмаил Серагельдин (ФОТО)
У Азербайджана есть свое видение развития, которое может повлиять на весь Кавказский регион - Исмаил Серагельдин (ФОТО)
У Азербайджана есть свое видение развития, которое может повлиять на весь Кавказский регион - Исмаил Серагельдин (ФОТО)
У Азербайджана есть свое видение развития, которое может повлиять на весь Кавказский регион - Исмаил Серагельдин (ФОТО)
У Азербайджана есть свое видение развития, которое может повлиять на весь Кавказский регион - Исмаил Серагельдин (ФОТО)
У Азербайджана есть свое видение развития, которое может повлиять на весь Кавказский регион - Исмаил Серагельдин (ФОТО)
У Азербайджана есть свое видение развития, которое может повлиять на весь Кавказский регион - Исмаил Серагельдин (ФОТО)
У Азербайджана есть свое видение развития, которое может повлиять на весь Кавказский регион - Исмаил Серагельдин (ФОТО)
У Азербайджана есть свое видение развития, которое может повлиять на весь Кавказский регион - Исмаил Серагельдин (ФОТО)
У Азербайджана есть свое видение развития, которое может повлиять на весь Кавказский регион - Исмаил Серагельдин (ФОТО)
У Азербайджана есть свое видение развития, которое может повлиять на весь Кавказский регион - Исмаил Серагельдин (ФОТО)
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