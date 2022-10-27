Азербайджан столкнулся с неконструктивной позицией Армении по Зангезурскому коридору - Джейхун Байрамов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 26 октября 2022 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с руководителями дипломатических представительств стран-членов Европейского союза (ЕС) в Азербайджане.

Как сообщили Trend в четверг в МИД Азербайджана, на встрече состоялся обмен мнениями о текущей повестке сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в политической, экономической, энергетической, инвестиционной, образовательной и других сферах, а также о текущей ситуации в регионе.

Министр Джейхун Байрамов рассказал о роли Азербайджана в экономической сфере, в частности, в обеспечении энергетической безопасности Европы, диверсификации энергоснабжения. В этой связи было подчеркнуто значение подписания 18 июля 2022 года Меморандума о взаимопонимании, предусматривающего удвоение поставок газа в ЕС, а также расширение сотрудничества в развитии альтернативных источников энергии.

Были отмечены наличие широкого энергетического потенциала на освобожденных от оккупации территориях и реализация Азербайджаном ряда проектов для эффективного использования этого потенциала.

Говоря о сотрудничестве в области инвестиций между Азербайджаном и ЕС, министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан, как одна из первых стран, поощряющих инвестиции, всегда привержен своим обязательствам, закрепленным в подписанных соглашениях.

По его словам, существующий торговый оборот между Азербайджаном и ЕС вызывает удовлетворение, имеются также возможности для дальнейшего его увеличения.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул значимость Азербайджана в проекте коридора Восток-Запад, реализуемых проектов в этом направлении. Было также отмечено, что шаги, предпринятые Азербайджаном для открытия коммуникаций в регионе, в том числе по запуску Зангезурского коридора, сталкиваются с неконструктивной позицией Армении.

Кроме того, министр подробно проинформировал участников встречи о новых реалиях, сложившихся в регионе на постконфликтном этапе, о шагах, предпринятых Азербайджаном для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также о минной угрозе, провокациях Армении, наносящих ущерб мирному процессу.

Затем глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Петр Михалко поблагодарил за условия, созданные для обсуждения сотрудничества сторон, ситуации в регионе. Он отметил, что контакты на высшем и высоком уровнях играют важную роль в развитии сотрудничества. В частности, была выражена уверенность в том, что скорейшее завершение работы над проектом нового соглашения между Азербайджаном и Европейским Союзом внесет важный вклад в дальнейшее развитие отношений.

Далее министр ответил на многочисленные вопросы руководителей дипломатических представительств стран-членов ЕС в Азербайджане.

(Перевод: Фидан Мустафаева)