Мы благодарны Президенту Ильхаму Алиеву и нашей армии за радость Победы и освобождение города Шуша - Айдын Керимов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В ходе 44-дневной Отечественной войны молитвы всего азербайджанского народа были о нашей армии и Верховном Главнокомандующем. В одном из интервью в середине октября Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что без города Шуша наше дело было бы неполным - а уже вскоре трехцветный флаг Азербайджана реял над городом. Мы благодарны Президенту Ильхаму Алиеву и нашей армии, которые подарили нам радость этой Победы.

Об этом в частности сказал в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов.

Спецпредставитель Президента отметил, что после окончания войны одним из первых реализованных инфраструктурных проектов стала Дорога Победы в Шушу. Параллельно, по словам Керимова, начались работы по налаживанию устойчивого энергоснабжения города, подводка других коммуникаций.

Восстановление города Шуша, подчеркнул он, проводится с учетом огромного исторического, культурного значения, которое имеет город для нашей страны и народа. «Например, одной из важнецших особенностей реализуемого сейчас генерального плана Шуши является сохранение уникальных исторических и архитектурных особенностей города при осуществлении новых проектов», - добавил Керимов.

Спецпредставитель Президента выделил в качестве одного из важнейших на сегодня проектов в Шуше строительство нового жилого комплекса для возвращающихся жителей. Керимов добавил, что большое внимание уделяется и оказанию необходимых населению государственных услуг:

«В связи с этим в здании бывшего городского почтового отделения будет проведен капитальный ремонт, там разместятся Центр "ASAN", Центр "DOST", дома МСБ и узел связи», - отметил он.

Представляем вниманию читателей полную видеоверсию интервью со спецпредставителем Президента Азербайджана Айдыном Керимовым

(Перевод: Фидан Мустафаева)