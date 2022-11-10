БАКУ /Trend/ - Азербайджан привержен установлению прочного мира и безопасности в регионе и за его пределами.

Об этом сказал Trend в четверг исполнительный директор пакистанского Центра глобальных и стратегических исследований Халид Таймур Акрам.

Он отметил, что именно Азербайджан предложил Армении подписать мирное соглашение на постконфликтном этапе.

“Азербайджан страдал от военной агрессии, оккупации и этнической чистки со стороны соседней Армении на протяжении последних 30 лет. Азербайджан выступает за глобальный и региональный мир и безопасность. Армения же постоянно нарушала договоренности. Эта страна демонстрирует деструктивный подход к нормализации отношений с Азербайджаном”, - сказал Халид Таймур Акрам.

Как отметил эксперт, Азербайджан на постконфликтном этапе приступил к широкомасштабным восстановительным работам, включая реализацию ключевых инфраструктурных проектов, направленным на обеспечение безопасной репатриации почти миллиона перемещенных азербайджанцев в свои дома и возрождение жизни на этих землях.

“Сегодня Азербайджан продолжает восстанавливать, "оживлять" свои освобожденные земли, в чем его поддерживает и международное сообщество. Армения же не предпринимает практических шагов для открытия коммуникаций в регионе и продолжает свои военные провокации, тем самым серьезно подрывая усилия по постконфликтной нормализации”, - сказал Халид Таймур Акрам.