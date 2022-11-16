В парламенте Азербайджана должны пройти слушания по геноциду алжирцев – Рамин Мамедов

БАКУ /Trend/ - В парламенте Азербайджана должны пройти слушания по геноциду алжирцев.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал депутат Рамин Мамедов, выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

"Вчера Сенат Франции принял резолюцию против Азербайджана, продемонстрировав предвзятую позицию по отношению к нашей стране. Резолюция содержала довольно абсурдные утверждения и выражения. Считаем, что принятие Сенатом Франции подобной резолюции выражает истинное отношение этой страны к международному праву. Франция, имеющая черное пятно в своей истории - геноцид алжирцев, также являлась участником массовых убийств в Сенегале, Мадагаскаре, Камеруне, Руанде, Чаде и Марокко, и не имеет морального права рассуждать на темы дискриминации. Считаем возможным рассмотреть вопрос о проведении слушаний в азербайджанском парламенте по поводу геноцида алжирцев, повлекшего гибель 1,5 миллиона человек. Хочу особо подчеркнуть, что те, кто проголосовал за эту резолюцию, принятую Сенатом большинством голосов, в итоге проголосовали против участия Франции в переговорах между Азербайджаном и Арменией, процессах на Южном Кавказе», - сказал Мамедов.

Он отметил, что события, произошедшие в результате военных провокаций Армении в сентябре этого года, оцениваются в этой резолюции с совершенно иного ракурса, и страна, чьи земли были оккупированы в течение 30 лет, обвиняется в военной агрессии.

«В ответ на военную провокацию армян, совершенную 13-14 сентября, Азербайджан, руководствуясь статьей 51 Устава ООН, принял меры для отражения угрозы своему суверенитету и территориальной целостности, обеспечения безопасности своих военнослужащих и гражданских лиц, участвующих в текущих восстановительных и работах по реконструкции в непосредственной близости от государственной границы», - сказал Мамедов.

Депутат отметил, что, вопреки изложенному в резолюции, именно Армения, а не Азербайджан, нарушила положения трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года. Армения уклоняется от выполнения положений, связанных с полным выводом своих ВС и незаконных военных формирований с территории Азербайджана, открытием всех коммуникаций в регионе. Даже после окончания войны Армения продолжала устанавливать мины на территориях Азербайджана, под разными предлогами уклонялась от представления точных минных карт. Также Армения не предоставляет информацию об азербайджанцах, пропавших без вести в годы первой Карабахской войны.

(Перевод: Фидан Мустафаева)