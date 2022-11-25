Очередное фиаско Пашиняна в ОДКБ - члены военного блока защищают Баку

БАКУ /Trend/ - Армянский премьер Никол Пашинян расценил прошедшее на днях в Ереване заседание ОДКБ как возможность для давления на Азербайджан, полагая, что в этот раз государства-члены организации "прислушаются" к Еревану, председательствующему на заседании. Однако итоги заседания показали, что для государств ОДКБ присутствие и позиция Еревана в этой организации значения не имеют.

Премьер-министру Армении вновь не удалось добиться принятия членами организации решения против Азербайджана. Поэтому армянские официальные лица критикуют позицию ОДКБ, заявляя, что членство в этой организации не приносит пользы их стране. Никол Пашинян отказался подписывать декларацию ОДКБ, сославшись на то, что проект декларации недостаточно проработан. Это решение Пашиняна подверглось критике членов организации.

Кроме того, в следующем году председательствовать в ОДКБ будет Беларусь. Генсеком же организации назначен представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов. Учитывая тесные связи обоих государств с Азербайджаном, можно сказать, что и эти решения не в пользу Армении. В целом Ереван в ОДКБ и в следующем году будет ограничен в своих действиях. Останется ли Армения в организации, покажет время. Армянское общество, вторя власти, выступает против ОДКБ и требует выхода страны из военного блока. Как видно, Ереван продолжает предпринимать шаги, которые наносят удар по репутации организации. Тот факт, что Никол Пашинян не подписал декларацию, свидетельствует о серьезных разногласиях внутри организации. Такая позиция Пашиняна является шагом, направленным на ослабление организации, находящейся в сфере влияния России. Учитывая политическую позицию армянского премьер-министра по отношению к России, можно сказать, что процесс идет "по сценарию". Наблюдения показывают, что во многих случаях Пашинян совершает ошибки из-за отсутствия политического опыта. Он считает, что ОДКБ должна принимать решения исключительно в интересах Армении, но у каждого государства свои интересы. Например, Беларусь, находясь в военном блоке с Арменией, не хочет при этом принимать решений против Баку. У Минска хорошие отношения с Баку, и наши интересы совпадают. С другой стороны, большинство государств мира, и в частности члены ОДКБ, являются свидетелями политики Армении в отношении Азербайджана, и этот момент также влияет на ослабление позиций Армении в организациях, в которые она входит. То есть большинство государств выбирает быть рядом с Азербайджаном.

Ход событий показывает, что официальный Ереван обречен на провал как в ОДКБ, так и в других международных организациях. С одной стороны, тесные связи Азербайджана с государствами ОДКБ, а с другой, наш огромный экономический потенциал, военная мощь и влияние на политические процессы и впредь будут ограничивать Армению. Руководство Армении должно учитывать это. Пока Ереван совершает подобные политические ошибки, он будет продолжать терпеть фиаско.

(Перевод: Нубар Кулузаде)