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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю свадьбы сына Гейдара (ФОТО)

Политика Материалы 26 ноября 2022 13:36 (UTC +04:00)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю свадьбы сына Гейдара (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - 26 ноября Первый вице-Президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю свадьбы своего сына Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

"Вчера в узком семейном кругу мы справили свадьбу нашего сына Гейдара. Счастлива, что теперь у нас есть третья дочь!

Как и все родители, желаем нашему сыну долгой и счастливой семейной жизни!

Пусть Аллах благословит молодую семью и поможет сохранить Любовь и Уважение друг к другу на долгие годы!

Будьте счастливы!"

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю свадьбы сына Гейдара (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю свадьбы сына Гейдара (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю свадьбы сына Гейдара (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю свадьбы сына Гейдара (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю свадьбы сына Гейдара (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю свадьбы сына Гейдара (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю свадьбы сына Гейдара (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю свадьбы сына Гейдара (ФОТО)
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