Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю свадьбы сына Гейдара (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 26 ноября Первый вице-Президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю свадьбы своего сына Гейдара Алиева.
Как сообщает Trend, в публикации говорится:
"Вчера в узком семейном кругу мы справили свадьбу нашего сына Гейдара. Счастлива, что теперь у нас есть третья дочь!
Как и все родители, желаем нашему сыну долгой и счастливой семейной жизни!
Пусть Аллах благословит молодую семью и поможет сохранить Любовь и Уважение друг к другу на долгие годы!
Будьте счастливы!"