Минобороны Азербайджана призвало командование российских миротворцев обозначать азербайджанские населенные пункты их правильными названиями

БАКУ /Trend/ - Призываем командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, указывать названия населенных пунктов страны их правильными названиями. указанными в нашем официальном заявлении.

Как передает Trend, об этом говорится в субботу в заявлении министерства обороны Азербайджана.

"С сожалением сообщаем, что в официальной информации миротворческого контингента Российской Федерации, публикующейся на официальном сайте министерства обороны Российской Федерации, названия наших населенных пунктов до сих пор упоминаются под вымышленными армянскими названиями.

Кроме того, недопустимым является упоминание каждый раз Карабахского экономического района как "территория Нагорного Карабаха". Еще раз сообщаем, что список и карта населенных пунктов Карабахского экономического района Азербайджанской Республики с названиями топонимов были официально направлены Азербайджаном в министерство обороны Российской Федерации, предыдущему и действующему командованию российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджана, а также в Совместный турецко-российский мониторинговый центр, и неоднократно запрашивалось использование этих названий в публикуемой информации. Призываем командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, указывать названия населенных пунктов на территории нашей страны их правильными названиями, указанными в нашем официальном заявлении.

В завершение доводим до сведения российской стороны, что официальными названиями азербайджанских населенных пунктов, которые они в своей официальной информации от 26 ноября 2022 года назвали "Мардакерт" и "Мартуни", являются АГДЕРЕ и ХОДЖАВЕНД соответственно", - говорится в заявлении.