Начальник Генштаба азербайджанской армии посетил посольство Азербайджана в США (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 28 ноября находящаяся с визитом в США делегация во главе с первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым побывала в посольстве Азербайджана в США.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, в ходе визита планируется проведение встреч делегации с военным руководством США, а также посещение в штате Оклахома "Программы партнерства со штатом".

Отметим, что в рамках визита будет организован ряд мероприятий по случаю 20-летия сотрудничества между Азербайджанской армией и Национальной гвардией Оклахомы.