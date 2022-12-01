Лейла Абдуллаева прокомментировала антиазербайджанскую резолюцию Национальной ассамблеи Франции

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева прокомментировала антиазербайджанскую резолюцию, принятую Национальной ассамблеей Франции.

Как передает Trend, Лейла Абдуллаева поделилась соответствующим сообщением на своей странице в Twitter.

«Вниманию Национальной ассамблеи Франции: Армения удерживала азербайджанские территории под оккупацией 30 лет, нарушила фундаментальные права миллиона азербайджанцев, совершила военные преступления и опустошила регион. Все это время вы молчали. Высказываясь сейчас, вы лишь препятствуете миру!», - говорится в публикации.