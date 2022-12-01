Главы МИД Азербайджана и Нидерландов обсудили региональную ситуацию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 1 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в рамках 29-го заседания Совета министров стран ОБСЕ в польском городе Лодзь.

Как сообщили Trend в четверг в МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы текущей двусторонней повестки сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами, в том числе текущая ситуация в регионе.

Стороны отметили наличие потенциала для развития существующих связей между двумя странами, а также важность продолжения политического диалога.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о новых реалиях, сложившихся в регионе после 44-дневной Отечественной войны, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, шагах, предпринятых Азербайджаном для продвижения мирной повестки. Было отмечено, что продолжающиеся провокации, включая минную угрозу со стороны Армении, препятствуют миростроительству в регионе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева)