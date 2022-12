Азербайджан в отчете «Международный индекс прав собственности – 2022»: Комментарий Агентства по Интеллектуальной Собственности Азербайджанской Республики

БАКУ/Trend/ - Международный индекс защиты прав собственности (The International Property Right Index) — это комбинированный показатель, который измеряет достижения стран мира с точки зрения защиты прав собственности. Выпускается с 2007 года «Альянсом за права собственности» (The Property Rights Alliance). «Альянс за права собственности» базирующаяся в Вашингтоне, известная американская организация, выступающая в защиту американских компаний-держателей торговых марок и прав интеллектуальной собственности, в том числе в сфере аудио и видео-продукции, музыкальной индустрии и производства компьютерных программ.

Цель исследования-изучение в глобальном масштабе состояния и эффективности защиты прав частной собственности-как физической, так и интеллектуальной.

Показатели, используемые в рейтинге, базируются на статистическом анализе данных Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка, Всемирной Торговой организации, Управления специального представителя президента США на торговых переговорах, международных и национальных исследовательских центров. В редакционный совет издания Индекса входят представители ряда ведущих университетов и международных организаций.

Показатели рейтинга объединены в 3 группы: «Правовая и политическая среда», «Право на физическую собственность» и «Право на интеллектуальную собственность».

По состоянию на 2022 год в рейтинг включены 129 стран.

Лидерами рейтинга являются следующие государства - Финляндия, Сингапур, Швейцария. Азербайджан занимает 60 место и опережает Армению (63), Грузию (72), Казахстан (75), Россию (85), Молдову (95), Украину (105). Среднеазиатские три республики СНГ не включены в рейтинг.

Азербайджан в рейтинге занимает высокое 32-е место по группе «Право на физическую собственность».

По группе «Право на ИС» наша страна в рейтинге опережает Казахстан (86), Молдову (90), Армению (91), Украину (93), Грузию (112). Следует отметить, что в данной группе по индикатору «Понимание (осознание) охраны ИС» Азербайджан занимает высокое 30-е место рейтинга.