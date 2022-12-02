Франция уже утратила свою роль и уважение на Южном Кавказе - Солтан Мамедов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Франция уже утратила свою роль и уважение на Южном Кавказе.

Об этом, в частности, сказал в пятницу в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" руководитель рабочей группы Милли Меджлиса (парламент) по азербайджано-французским межпарламентским связям, депутат Солтан Мамедов.

Он отметил, что принятие Национальной ассамблеей Франции резолюции, положения которой противоречат международному праву,только ухудшит отношения между Азербайджаном и Францией.

По словам Мамедова, принятие этой резолюции еще раз показало, что обсуждения и решение, принятое Национальной ассамблеей Франции, направлены против политики установления мира на Южном Кавказе.

"Во время дебатов в зале присутствовали 20-25 депутатов. Однако в ходе голосования за эту резолюцию проголосовали 256 человек. 80- 90 процентов из них даже не знают, за что они голосуют. За этой резолюцией, выдвинутой правящей партией, стоит правительство Франции. Участие этой страны как посредника в мирных переговорах на Южном Кавказе уже невозможно", - сказал Мамедов.

Он добавил, что такое неуважительное отношение к международному правустраны, которая везде говорит о демократии, уже не поддерживается и международными организациями и странами Евросоюза.

Представляем читателям это интервью в видеоформате.

(Перевод: Фидан Мустафаева)