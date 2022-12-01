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В разжигании реваншистского поведения Армении большую обеспокоенность вызывает роль некоторых третьих сторон – Джейхун Байрамов

Политика Материалы 1 декабря 2022 22:28 (UTC +04:00)
В разжигании реваншистского поведения Армении большую обеспокоенность вызывает роль некоторых третьих сторон – Джейхун Байрамов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Роль некоторых третьих сторон в разжигании реваншистского поведения Армении вызывает большую обеспокоенность, поскольку побуждает ее к усилению военных провокаций и использованию воинственной риторики.

Как передает Trend, об этом сказал в четверг министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем выступлении на 29-й сессии Совета министров ОБСЕ.

Министр отметил, что Армения должна ответить на конструктивное предложение Азербайджана и использовать историческую возможность для нормализации отношений с Азербайджаном и другими соседними государствами.

"Это проложит путь к миру, безопасности и сотрудничеству в регионе", - добавил министр.

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