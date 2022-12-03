Азербайджанские специалисты проехали в Ханкенди

БАКУ/Trend/- Сотрудники Минэкологии Азербайджана и AzerGold в сопровождении российских миротворцев проехали в Ханкенди.

Как стало известно Trend, в штабе миротворцев обсуждается вопрос проведения экологического мониторинга в Карабахском регионе Азербайджана.

Отметим, что ранее, на основании запроса министерства экологии и природных ресурсов министерство обороны Азербайджана обратилось к командованию российских миротворческих сил по вопросу направления на территории их временной дислокации специалистов соответствующих азербайджанских структур для расследования и мониторинга ситуации с незаконной эксплуатацией полезных ископаемых на этих территориях Азербайджана, связанных с этим экологических последствий.

Около 11:00 3 декабря 2022 года сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» приблизились к контрольно-пропускному пункту российских миротворческих сил между городами Ханкенди и Шуша для прохода на территорию.