Как граждане Ирана перебрались в Ханкенди? - Российские миротворцы не могут полностью контролировать территорию

БАКУ /Trend/ - В местных СМИ публиковались факты о допущении 14 граждан Ирана на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы. Интересно, что ни иранская сторона, ни командование временно дислоцированных на территории Азербайджана российских миротворцев никак не отреагировали на это.

Согласно распространенным данным, 12 из 14 человек, прибывших в Ханкенди с 24 ноября, являются выходцами из города Изех на юго-западе Ирана. В связи с этим Министерство иностранных дел Азербайджана направило соответствующую ноту в посольство Ирана в Азербайджане.

Посольство Азербайджана в Иране пока не дало конкретного ответа на этот вопрос.

Наконец командованию миротворцев пришлось ответить на вопросы азербайджанских журналистов по этому поводу.

Командующий российскими миротворческими силами генерал-майор Андрей Волков заявил, что эти люди работают на стройке, и в данный момент вопрос расследуется.

"Какие автомобили они использовали и как они прибыли? Более подробная информация будет предоставлена ​​после полного расследования", - отметил Волков.

Заявление Волкова раскрывает несколько моментов:

1. Если личность иностранных граждан и то, как они оказались на этих территориях до сих пор выясняется, не означает ли это, что миротворцы не могут полностью контролировать Лачинский коридор? Можно прийти к выводу, что на территории, временно контролируемые миротворцами, могут проникнуть и террористы, и диверсанты.

2. Если Волков говорит неправду и пытается выиграть время, то почему азербайджанская сторона не была проинформирована о въезде граждан иностранных государств на территорию Азербайджана?

С другой стороны, молчание иранского посольства и тот факт, что оно не сделало никаких заявлений по поводу данной информации, также вызывает серьезные вопросы.

А вывод один: безопасность территорий Азербайджана должна быть обеспечена самой страной. Если по какой-либо причине российские миротворцы, временно дислоцированные на территории Азербайджана, не могут или не осуществляют контроль за районами, где они находятся, то Азербайджан вместе с российскими миротворцами должен осуществлять мониторинг в районах, где они временно находятся.