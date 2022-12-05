Азербайджан подготовил проект договора по мирному урегулированию и представил его Армении - Джейхун Байрамов

БАКУ/Trend/- Азербайджан подготовил проект договора по мирному урегулированию и представил его Армении.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

«Азербайджан всегда последовательно выступал за нормализацию армяно-азербайджанских отношений на основании принципов и норм международного права с учетом уважения суверенитета и территориальной целостности стран. Мы считаем, что устав ООН и Алматинская декларация 1991 года являются хорошей основой для движения вперед. Именно исходя из этой логики Азербайджан на основе пяти базовых принципов подготовил проект договора и представил армянской стороне. После этого прошло два раунда переговоров. Третий пакет комментариев азербайджанской стороны уже представлен армянской стороне. И мы думаем, что является возможным до конца текущего года провести третий раунд переговоров между Арменией и Азербайджаном по проекту мирного договора.

Несмотря на положительную динамику в переговорном процессе, прогресс носит ограниченный характер по всем трекам. Я имею в виду и вопрос обсуждения мирного договора, и открытие коммуникаций, а также вопрос делимитации государственной границы», - сказал он.