Необходимы дополнительные усилия для полной ратификации Конвенции по правовому статусу Каспийского моря - Джейхун Байрамов

БАКУ/Trend/ - Стоит приложить дополнительные усилия, чтобы обеспечить полную ратификацию Конвенции по правовому статусу Каспийского моря.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

«Подписание на пятом саммите глав прикаспийских государств Конвенции по правовому статусу Каспийского моря положило фундамент и определило будущую архитектуру взаимодействия на Каспийском море. Мы считаем, что стоит приложить дополнительные усилия, чтобы обеспечить полную ратификацию и окончить процесс ратификации со стороны всех стран региона», - сказал он.