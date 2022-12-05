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Необходимы дополнительные усилия для полной ратификации Конвенции по правовому статусу Каспийского моря - Джейхун Байрамов

Политика Материалы 5 декабря 2022 16:11 (UTC +04:00)
Необходимы дополнительные усилия для полной ратификации Конвенции по правовому статусу Каспийского моря - Джейхун Байрамов

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БАКУ/Trend/ - Стоит приложить дополнительные усилия, чтобы обеспечить полную ратификацию Конвенции по правовому статусу Каспийского моря.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

«Подписание на пятом саммите глав прикаспийских государств Конвенции по правовому статусу Каспийского моря положило фундамент и определило будущую архитектуру взаимодействия на Каспийском море. Мы считаем, что стоит приложить дополнительные усилия, чтобы обеспечить полную ратификацию и окончить процесс ратификации со стороны всех стран региона», - сказал он.

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