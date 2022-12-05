Байрамов и Лавров обсудили обращение Азербайджана по расследованию экологической ситуации в Карабахе

БАКУ/Trend/- Главы МИД Азербайджана и России обсудили обращение азербайджанской стороны по расследованию экологической ситуации в Карабахе.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Москве.

«Мы посвятили определенное время этой теме. Констатировали, что на земле представители ведомств Азербайджана ведут работу с участием российского миротворческого контингента. Как и в других случаях, все вопросы, которые возникают у наших азербайджанских соседей, коллег, по теме выполнения договоренностей, заключающихся в трехсторонних заявлениях, имеют для нас приоритетное значение. Наши военные на земле этим активно занимаются», - сказал он.

Напомним, что Азербайджан ранее направил специалистов для расследования незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на дороге Ханкенди-Шуша.

Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики и ЗАО «AzerGold», перейдя на территорию Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворческие силы, продолжили переговоры с командованием миротворцев в штабе миротворческих сил в Ходжалы.

В ходе обсуждений вновь были высказаны серьезные опасения и недовольство в связи с незаконной эксплуатацией полезных ископаемых в рамках незаконной экономической деятельности, осуществляемой на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворческие силы, а также возникающими в связи с этим экологическими и другими последствиями. Была подчеркнута важность проведения мониторинга, инвентаризации имущества и экологических исследований на месторождениях, где осуществляется незаконная добыча полезных ископаемых.

3 декабря около 18:00 сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики и ЗАО «AzerGold» вернулись в город Шуша.

В результате обсуждений, проведенных в штабе миротворческих сил в Ходжалы, начата подготовка дорожной карты с участием министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и других соответствующих учреждений для проведения работ на территории по указанным направлениям деятельности.