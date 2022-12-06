А почему не Куйбышев или Свердловск? Российские миротворцы и придуманная топонимика

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана в который уже раз обращает внимание командования российского миротворческого контингента, что в пресс-релизах надо использовать официальные азербайджанские названия городов, сел, гор и рек Карабаха, а не изобретённую армянской стороной искусственную топонимику.

А в том, что армянская топонимика изобретена искусственно, нет ни малейших сомнений.

Вот, к примеру, город Ханкенди. В переводе с азербайджанского — «Ханское село». Основан в конце XVIII века Карабахскими ханами. Именно под названием Ханкенди он появляется на картах, составленных российскими топографами после присоединения этих территорий к России. Там, если кто забыл, вообще нет ни одного армянского названия. Но в сентябре 1923 года Ханкенди объявлен столицей Нагорного-Карабахской автономной области (притом, что первоначально столицей должна была быть Шуша) и в честь террориста Степана Шаумяна переименован в «Cтепанакерт». Позже уже Азербайджан вернул городу историческое название.

Но почему российская армия сохраняет верность советским переименованиям? Что-то не заметно, чтобы российские военные у себя в России именовали бы Пермь «Молотовым», Вятку — «Кировым», Екатеринбург — «Свердловском», Тверь - «Калининым», Самару – «Куйбышевым»…

Армянские историки-фальсификаторы, конечно, тут же выдали на-гора версию: дескать, задолго до пришествия «этих кочевников-азербайджанцев» здесь находилось армянское поселение с трудновыговариваемым названием «Вараракн». Но вот незадача — оно есть исключительно на армянских картах. И почему-то за 30 лет оккупации, придумав названия Кельбаджару, Лачину, Физули, Джебраилу, переименовать «Степанакерт» в «Вараракн» руки не дошли.

Есть и более жесткие примеры. Это — город Шуша. Оккупанты придумали ему арменизированное название «Шуши». Которого опять-таки нет ни на одних картах и энциклопедиях, кроме армянских.

Перечислять можно долго. Но попробуем поискать ответ на другой вопрос: зачем вообще вся эта свистопляска с топонимикой? Зачем опять ломать через колено здравый смысл и исторические факты и устраивать фестиваль фейков? Вот просто по-человечески — зачем? «Доказать» свои исторические права на Карабах? Во-первых, такие грубые фальшивки могут сойти за доказательство только в воспалённом мозгу их авторов. Во-вторых, исторические критерии не могут быть основой для перекройки признанных границ. Максимум, чего можно добиться таким способом— это забетонировать себе репутацию фальсификаторов. В-третьих, менять названия городов и поселков могут только законные власти, но никак не оккупанты.

Но как тогда получается, что в российских СМИ персоны вроде Александра Коца называют Шушу «Шуши»? Как объяснить, почему придуманная армянская топонимика оказывается в официальных релизах минобороны? Там не в курсе, где проходят признанные границы и кто вправе определять топонимику?