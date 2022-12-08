Проведено состязание на звание «Лучшая рота коммандос» (ФОТО)

БАКУ/Trend/- В соответствии с утвержденным планом подготовки на 2022-й учебный год, в Сухопутных войсках было проведено состязание на звание «Лучшая рота коммандос», передает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Участвующие в состязаниях коммандос последовательно сдали зачеты по строевой, физической, огневой и тактической подготовке.

Коммандос успешно выполнили задачи по этапам состязаний, проводимых в целях развития знаний и навыков военнослужащих", - говорится в сообщении ведомства.