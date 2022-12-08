Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Проведено состязание на звание «Лучшая рота коммандос» (ФОТО)

Политика Материалы 8 декабря 2022 16:58 (UTC +04:00)
Проведено состязание на звание «Лучшая рота коммандос» (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ/Trend/- В соответствии с утвержденным планом подготовки на 2022-й учебный год, в Сухопутных войсках было проведено состязание на звание «Лучшая рота коммандос», передает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Участвующие в состязаниях коммандос последовательно сдали зачеты по строевой, физической, огневой и тактической подготовке.
Коммандос успешно выполнили задачи по этапам состязаний, проводимых в целях развития знаний и навыков военнослужащих", - говорится в сообщении ведомства.

Проведено состязание на звание «Лучшая рота коммандос» (ФОТО)
Проведено состязание на звание «Лучшая рота коммандос» (ФОТО)
Проведено состязание на звание «Лучшая рота коммандос» (ФОТО)
Проведено состязание на звание «Лучшая рота коммандос» (ФОТО)
Проведено состязание на звание «Лучшая рота коммандос» (ФОТО)
Проведено состязание на звание «Лучшая рота коммандос» (ФОТО)
Проведено состязание на звание «Лучшая рота коммандос» (ФОТО)
Проведено состязание на звание «Лучшая рота коммандос» (ФОТО)
Проведено состязание на звание «Лучшая рота коммандос» (ФОТО)
Проведено состязание на звание «Лучшая рота коммандос» (ФОТО)
Проведено состязание на звание «Лучшая рота коммандос» (ФОТО)
Проведено состязание на звание «Лучшая рота коммандос» (ФОТО)
Проведено состязание на звание «Лучшая рота коммандос» (ФОТО)
Проведено состязание на звание «Лучшая рота коммандос» (ФОТО)
Проведено состязание на звание «Лучшая рота коммандос» (ФОТО)
Проведено состязание на звание «Лучшая рота коммандос» (ФОТО)
Проведено состязание на звание «Лучшая рота коммандос» (ФОТО)
Проведено состязание на звание «Лучшая рота коммандос» (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости