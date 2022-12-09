Мы выступаем за скорейшую демаркацию азербайджано-армянской границы - президент Швейцарии поставил на место армянского лоббиста

БАКУ/Trend/ - Швейцария предлагает всех возможных посредников, чтобы можно было найти решение для определения границы между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Президент Швейцарии Иньяцио Кассис, отвечая на вопросы в ходе дискуссии в Сенате Федеральной Ассамблеи страны, затеянной главным армянским лоббистом-сенатором Карло Саморугой.

«С 14 сентября действует хрупкое перемирие. Швейцария выражает свою озабоченность по-разному: публично, многосторонне и двусторонне. Швейцария убеждена, что только путем переговоров можно найти прочное решение. Страна предложила свои добрые услуги обоим партнерам, и они ими воспользовались. В этом контексте министры иностранных дел обеих стран встретились 2 октября в Женеве. Затем через месяц, 7 ноября, в Вашингтоне вновь на уровне министров иностранных дел возобновился женевский двусторонний формат», - сказал он.