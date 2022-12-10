Начался визит в Зангилан аккредитованных в Азербайджане послов и военных атташе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 10 декабря начался визит в Зангиланский район представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, в том числе военных атташе, сообщает в субботу Trend.

В визите принимают участие представители около 70 посольств и более 10 международных организаций, базирующихся в Баку и Анкаре - послы и другие дипломаты, военные атташе, а также представители соответствующих государственных структур Турции, в целом около 150 человек.

Дипломаты, послы зарубежных стран, военные атташе и представители международных организаций впервые в Зангиланском международном аэропорту. Для тех из них, кому потребовалась виза в Азербайджан, в Зангиланском аэропорту впервые оформлена электронная виза через систему “ASAN Visa”.

В ходе визита состоится ознакомление с работами по восстановлению и реконструкции в городах Зангилан и Губадлы, реализуемыми проектами.

(Перевод: Нубар Кулузаде)