БАКУ /Trend/ - Сегодня - день памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, светлая память общенационального лидера с большим уважением чтится как в Азербайджане, так и за рубежом.

Отметим, что Гейдар Алирза оглу Алиев родился 10 мая 1923 года в Нахчыване. Работавший в системе органов безопасности с 1944 года, Гейдар Алиев с 1964 года занимал должность заместителя председателя Комитета государственной безопасности при Совете министров Азербайджанской ССР, а с 1967 года - председателя Комитета, в этот период ему было присвоено звание генерал-майора. Он получил специальное высшее образование в Ленинграде, а в 1957 году окончил исторический факультет Азербайджанского государственного университета. В июле 1969 года на пленуме Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджанской ССР Гейдар Алиев был избран его первым секретарем. Избранный в декабре 1982 года членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Советского Союза Гейдар Алиев был назначен первым заместителем председателя Совета министров СССР, являлся одним из руководителей СССР. В октябре 1987 года в знак протеста против политики, проводимой Политбюро ЦК КПСС и генеральным секретарем Михаилом Горбачевым, ушел в отставку с занимаемых должностей.

В связи с кровавой трагедией, учиненной советскими войсками в Баку 20 января 1990 года, на следующий день Гейдар Алиев выступил с заявлением в представительстве Азербайджана в Москве и потребовал наказания организаторов и исполнителей преступления, совершенного против азербайджанского народа. В знак протеста против двуличной политики руководства СССР в связи с возникшей в Нагорном Карабахе острой конфликтной ситуацией он покинул в июле 1991 года ряды Коммунистической партии Советского Союза. Вернувшись в Азербайджан в июле 1990 года, Гейдар Алиев жил сначала в Баку, а затем в Нахчыване, и в том же году был избран депутатом Верховного Совета Азербайджана. В 1991-1993 годах занимал пост председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, заместителя председателя Верховного Совета Азербайджанской Республики. В 1992 году Гейдар Алиев был избран председателем партии "Ени Азербайджан" на учредительном съезде партии в Нахчыване.

Гейдар Алиев, избранный председателем Верховного Совета Азербайджана 15 июня 1993 года, постановлением Милли Меджлиса 24 июня приступил к осуществлению полномочий Президента Азербайджанской Республики. 3 октября 1993 года в результате всенародного голосования Гейдар Алиев был избран Президентом Азербайджанской Республики. 11 октября 1998 года он вновь был избран главой Республики. Гейдар Алиев, давший согласие на выдвижение своей кандидатуры на участие в президентских выборах, которые должны были быть проведены 15 октября 2003 года, впоследствии отказался от участия в них в связи с проблемами со здоровьем.

Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев скончался 12 декабря 2003 года в Кливлендской клинике в США.

Похоронен в Аллее почетного захоронения в Баку.