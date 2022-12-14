Российский миллиардер незаконно вывозит золото из Карабаха

БАКУ/Trend/ - Российский миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян, скрывающийся сейчас в Карабахе, занимается незаконной контрабандой золота.

Как стало известно Trend, ситуация, сложившаяся на Лачинской дороге, далека от той, какой ее пытаются преставить местные армяне. Азербайджанские экологи должны были провести мониторинг золотых и медных рудников в Карабахе, о чем была достигнута договоренность с российскими миротворцами. Однако когда азербайджанская делегация прибыла на место, там оказались присланные армянские активисты, которые сорвали мониторинг. После этого у поста российских миротворцев в окрестностях Шуши возник митинг протеста из активистов, НПО и экологов из Азербайджана ,которые требуют у российского командования допустить представителей Баку до мониторинга.

На этом фоне армянская сторона пытается представить ситуацию как гуманитарный кризис. Рубен Варданян, российский миллиардер армянского происхождения, называющий себя "госминистром Карабаха" говорит о "кризисе, с которым столкнулись тысячи людей". В то же время, как сообщил источник Trend, Варданян не порвал свои связи с Россией. Он отказался от российского гражданства но сохранил бизнес и активы в РФ. В 2022 году он скрылся от санкций Запада в Карабахе и стал заниматься незаконной добычей и вывозом золота отсюда.

Именно этим объясняется упорство Варданяна и попытки армян представить ситуацию в Лачинском коридоре как "гуманитарный кризис". Фактически 25-30 тысяч армян, живущих там, стали заложниками незаконного бизнеса российского миллиардера. В этой связи даже в самом Карабахе растет недовольство Варданяном со стороны населения. Люди обвиняют его и его подручных в том, что из-за их бизнеса они вынуждены терпеть лишения и убытки.

Отдел политики АМИ Trend