Международные организации должны поднять вопрос о санкциях против Варданяна - американский эксперт

БАКУ/Trend/- Международные организации должны поднять вопрос о санкциях против российского миллиардера армянского происхождения Рубена Варданяна.

Об этом в сказала Trend в пятницу американский аналитик Ирина Цукерман.

Рубен Варданян, называющий себя "госминистром Карабаха", не порвал свои связи с Россией. Он отказался от российского гражданства, но сохранил бизнес и активы в РФ. В 2022 году он скрылся от санкций Запада в Карабахе и стал заниматься незаконной добычей и вывозом золота отсюда.

«Очевидно, что, присоединившись к сепаратистам Варданян лишь нашел новый способ продолжать вести свой незаконный бизнес как обычно. Необходимо поднять вопрос о санкциях против него в Госдепартаменте и минфине США, равно как и в международных организациях»,- сказала она.

Американский аналитик подчеркнула, что незаконная добыча азербайджанского золота является нарушением национального суверенитета страны и неосновательным обогащением Варданяна и его коррумпированных приспешников.

По ее словам, стоит задаться вопросом о том, куда уходят деньги от продажи незаконно добываемых природных ресурсов Азербайджана.

«Именно этот ракурс в данный момент представлял бы наибольший интерес для международного сообщества, в частности для Вашингтона и Брюсселя»,- сказала она.