Новая гражданская миссия ЕС и неизменная цель пары Пашинян-Макрон

БАКУ /Trend/ - Игра, построенная вокруг гражданской миссии, направленной Европейским союзом (ЕС) в Армению, вступает в новый этап. Альянс распространил заявление о том, что в регион будет отправлена новая миссия в другом формате.

Сообщается, что Совет ЕС уже получил согласие властей Армении на возвращение в регион миссии, срок действия которой истек 20 декабря.

В заявлении говорится:

"Мониторинговой миссии ЕС в Грузии направить в Армению временную группу помощи в планировании, с целью повысить осведомленность Союза о состоянии безопасности, а также внести свой вклад в планирование и подготовку возможной миссии по общей гражданской безопасности и политике обороны в стране.

Ожидается, что группа помощи в планировании также поддержит усилия президента Совета ЕС Шарля Мишеля в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке ЕС.

Отметим, что решение об отправке пограничной миссии в Армению было принято во время встречи лидеров Азербайджана, Франции, Совета Европейского Союза и Армении 6 октября в столице Чехии Праге. Миссия прибыла в Армению 19 октября.

Европейские наблюдатели были размещены вдоль международной границы Армении с Азербайджаном с армянской стороны с целью мониторинга, анализа и подотчетности ситуации. Однако ход событий показал, что целей у миссии намного больше, есть среди них, в том числе, и скрытые.

Какова была скрытая цель миссии?

Известно, что главным инициатором создания гражданской миссии наряду с Арменией была Франция. Потому что Париж, используя гражданскую миссию ЕС, стремился войти в регион, залечь в Армении и из Еревана вытеснить Москву. Одной из целей было нанесение удара по ускоряющимся азербайджано-армянским мирным переговорам. То есть гражданская миссия, находящаяся под контролем Франции, не имела цели содействовать нормализации азербайджано-армянских отношений.

Официальный Баку не дал согласия на их размещение на территории Азербайджана, так как заранее спрогнозировал цели, с которыми в регион направляется миссия. Баку понимал, что миссия, контролируемая Францией никоим образом не будет служить установлению стабильности в регионе. Скорее, она будет обслуживать политические и военные цели Парижа.

События, происходящие в настоящее время на Южном Кавказе, частые выстрелы на азербайджано-армянской границе, свидетельствуют о верности прогнозов Баку. То есть присутствие миссии ЕС в регионе не способствовало нормализации азербайджано-армянских отношений.

По этой причине можно предположить, что Азербайджан не будет сотрудничать с новой пограничной миссией и не признает отчеты, подготовленные этой группой наблюдения.

У Баку есть причины не признавать новую миссию:

1. Известно, что эта миссия была направлена в Армению на основании заявления, подписанного на четырехсторонней встрече в Праге. В этом заявлении нет пункта в связи с возвращении миссии в регион. По этой причине продолжение ее деятельности на границе противоречит четырехстороннему заявлению;

2. Время пребывания предыдущей миссии ЕС в регионе было точно обговорено и согласовано. Информации о сроке пребывания нынешней гражданской миссии на границе в заявлении отсутствует;

3. Скорее всего, у Азербайджана не было запрошено отзыва в связи с новой миссией, которую ЕС намерен направить в регион. В официальном заявлении Совета Европейского Союза также отмечается, что этот вопрос согласован только с властями Армении;

4. Если проанализировать планы Франции в отношении Южного Кавказа, то можно увидеть, что обновление пограничной миссии - это новая игра проармянских сил в Брюсселе и Париже.

Все перечисленные факты свидетельствуют о том, что новая миссия, находящаяся под контролем Франции и не признаваемая Азербайджаном, не будет способствовать миру в регионе. Поэтому сотрудничество Баку с новой миссией ЕС не имеет смысла.

В чьих интересах возвращение европейцев в регион?

Можно предположить, что эта миссия выгодна только для пары Пашинян-Макрон. Потому что, как следует из официального заявления ЕС, новой миссии был предоставлен мандат на изучение вопросов безопасности в Армении. Этот мандат еще раз демонстрирует истинную цель миссии ЕС.

Видимо, уже Ереван и Париж на примере Европейского союза явно создают условия для захода западных институтов в Армению. Цель западных сил, однако, не изменилась: Россия должна быть вытеснена из Армении, европейские институты должны быть размещены в Ереване. Видимо, европейцы, прибывшие на азербайджано-армянскую границу, намерены поселиться в регионе. В соответствии с новым мандатом они получили возможность войти в государственные структуры Армении, определить оборонную политику страны. По этой причине можно предположить, что количество военнослужащих, участвующих в новой пограничной миссии, намного превысит 40 человек.

Все это доказывает, что Франция использует миссию ЕС как инструмент для размещения военной силы в регионе, нанесения удара по мирному процессу и вывода Москвы из Еревана. Однако целью гражданской миссии, созданной на встрече, организованной ЕС, должно было стать содействие миру в регионе. К сожалению, наблюдается обратное. А это подрывает доверие, существующее между Европейским Союзом и Азербайджаном. Возникает резонный вопрос: руководство Европейского Союза настолько слабо, что французские власти так откровенно добиваются разрыва их связей с Азербайджаном? Думаем, ответ на этот вопрос знает руководство Альянса.

Пока на те или иные вопросы нет ответов, официальному Баку разумно не контактировать с некоторыми силами в Евросоюзе.

(Перевод: Нубар Кулузаде)