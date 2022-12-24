БАКУ/Trend/ - Вышла в свет 123-я книга многотомника ««Ильхам Алиев. Развитие – наша цель».

Как сообщает Trend, материалы нового многотомника охватывают октябрь-ноябрь 2022 года.

В этот период Азербайджан был представлен на высоком уровне на ряде саммитов. В октябре Президент Ильхам Алиев посетил Казахстан для участия в 6-м саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и встрече глав государств СНГ. В ноябре в рамках своего визита в Алжир он принял участие в качестве почетного гостя в 31-м саммите Лиги арабских государств. В новую книгу включены информации об этих визитах и тексты выступлений главы нашего государства на этих мероприятиях.

Участие Президента Азербайджана в состоявшемся в Самарканде IX саммите Организации тюркских государств еще раз характеризует политическую и экономическую позицию нашей страны в тюркском мире. Подтверждением этого являются заявление Президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что «Мы поддерживаем Азербайджан в его справедливой борьбе, а также поисках мира», и в то же время то, что он особо отметил важность масштабных проектов, совместно реализуемых Азербайджаном и Турцией в мировом масштабе.

Выступая на IX саммите, Президент Ильхам Алиев отметил, что укрепление отношений со странами-членами Организации тюркских государств во всех областях является одним из основных приоритетов внешней политики Азербайджана, и обратил внимание на один важный вопрос: «Тюркский мир – это большая семья. Учитывая национальные интересы друг друга, мы должны и впредь оказывать взаимную поддержку и проявлять солидарность. Наряду с политической, экономической, торговой, культурной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, туристической сферами, сектором цифровой трансформации, мы также должны активизировать наше сотрудничество в таких областях, как безопасность, оборона, оборонная промышленность».

В новую книгу вошли текст выступления главы нашего государства на IX саммите, а также информация о проведенных в Узбекистане встречах и мероприятиях, в которых он участвовал.

В 123-й книге многотомника опубликованы материалы о рабочем визите Президента Ильхама Алиева в Грузию и текст его совместного с премьер-министром Ираклием Гарибашвили заявления для прессы.

В ноябре Президент Азербайджана также посетил с визитом Албанию и Сербию, провел встречи на высоком уровне и выступил с заявлениями для прессы вместе с руководителями этих стран. Материалы обо всем этом включены в новое издание.

В книгу также включены материалы об официальном визите Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан, его участии в церемонии открытия Зангиланского международного аэропорта, первого этапа комплекса умного сельского хозяйства «Агропарк Dost», а также в церемониях закладки фундамента станции Гумлаг, расположенной на участке железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, проходящей через Джебраильский район, «Азербайджано-турецкого международного учебного центра лесного хозяйства», комплекса «Умный питомник» и «Лес дружбы», а также тексты его выступлений и заявлений для прессы.

В новую книгу включен также текст выступления Президента Ильхама Алиева на мероприятии, посвященном 30-летию со дня основания партии «Ени Азербайджан».

В издании можно ознакомиться с текстами посланий главы государства к участникам Второй Азербайджанской международной выставки «Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха» - «Rebuild Karabakh» и 27-й Азербайджанской международной строительной выставки, участникам XIII Съезда писателей Азербайджана, Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) на тему «Безопасность и сотрудничество: роль политических партий», состоявшейся в Баку.

При подготовке 123-й книги многотомника, издаваемого «Азернешр», использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).