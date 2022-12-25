Стало известно, как cоздается "массовость" на митинге в Ханкенди

БАКУ /Trend/ - Стали известны новые подробности организации постановочного собрания армян в Ханкенди.

Как сообщает Trend, с целью привлечь к мероприятию как можно больше людей, по поручению Рубена Варданяна, местные армяне из ближайших к азербайджанскому городу сел были привезены посредством специальных автобусов.

Сообщается, что их подкупили деньгами, 30-40 долларов на человека, и бесплатным топливом, что в условиях зимы жизненно необходимо, как для водителей, так и для отопления домов.

Напомним, что ранее стало известно, что мафия Варданяна угрожает учителям, врачам и представителям других профессий увольнением. Имеющим собственный бизнес обещают создать проблемы. Те же угрозы звучат в адрес студентов и старшеклассников. Сотрудников т.н. "правоохранительных органов" и "административных структур" предупредили, что участие обязательно. Предписано участвовать в штатском. Отметим, что с целью создать массовость на мероприятии, многим было сказано прийти всей семьей.