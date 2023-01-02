Акция на Лачинской дороге продолжается несмотря на морозную погоду (ФОТО)

ШУША/Trend/ - Акция протеста, проходящая на Лачинской дороге, продолжается несмотря на морозную погоду.

Сотрудник Trend, командированный в Шушу, сообщает в понедельник, что в эти минуты участники акции подняли плакаты и скандируют лозунги в знак протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана.

Во время акции неукоснительно соблюдаются правила безопасности, ни ночью ни утром никаких инцидентов не наблюдалось.

Отметим, что акция, организованная против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе, продолжается уже 22 день.

Напомним, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях.

(Перевод: Фидан Мустафаева)