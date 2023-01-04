Посол Рахман Мустафаев: Нынешнее состояние азербайджано-нидерландских отношений не отвечает возможностям и интересам двух наших стран

БАКУ/Trend/ - Эксклюзивное интервью АМИ Trend с послом Азербайджана в Нидерландах Рахманом Мустафаевым.

Г-н посол, в ноябре минувшего года Вы были назначены послом Азербайджана в Нидерландах. Как бы вы могли представить эту страну для наших читателей? Что объединяет наши страны?

Нидерланды - это пятая экономика Евросоюза, и 11 экономика мира по показателю ВВП на душу населения. Это один из мировых лидеров в области машиностроения, высокопродуктивного сельского хозяйства, судостроения, инноваций и эффективного управления водными ресурсами. И вы правомерно ставите вопрос о сходстве между нашими странами. Несмотря на различия в историческом развитии, географии и государственном строе, наши страны имеют немало общего. Во-первых, Нидерланды стали первой парламентской республикой в истории европейской цивилизации - в июле 1581 года после восстания против испанского господства и низложения испанского короля была провозглашена независимость страны. Что касается Азербайджана, то это первая парламентская республика в истории мусульманского мира. Кроме того, избирательные права для женщин в обеих странах были предоставлены почти одновременно - в 1919 году. В-третьих, толерантность и веротерпимость является отличительной чертой политической культуры и внутренней политики как Нидерландов, так и Азербайджана. Ещё один важный момент, объединяющий наши страны - и Нидерланды, и Азербайджан являются инициаторами крупных интеграционных проектов в своих регионах. Как известно, фундамент европейской интеграции был заложен именно Нидерландами. В конце Второй Мировой войны, в 1944 году, Нидерланды совместно с Бельгией и Люксембургом создали таможенный союз, а в 1951 году Нидерланды стали одной из 6 стран, подписавших договор о создании Европейского объединения угля и стали - прообраз современного Евросоюза. Азербайджан также был пионером в плане региональных интеграционных инициатив, впервые предложив идею конфедерации Азербайджана, Грузии и Армении ещё в 1919 году во время Парижской мирной конференции. В 2021 году, после окончания Отечественной войны, Баку предложил ещё более широкую региональную платформу сотрудничества «3 плюс 3». Кстати, в обоих случаях эти инициативы были отвергнуты Арменией, которая за 30 лет своей независимости не предложила ни одной конструктивной идеи для нашего региона. Я не случайно делаю акцент именно на этой интеграционной характеристике, так как считаю, что она может стать в перспективе основой для совместных действий Баку и Гааги по укреплению сотрудничества как в самом регионе Южного Кавказа, так и между ЕС и нашим регионом.

Как вы оцениваете состояние двусторонних отношений?

Я оцениваю их состояние как не отвечающее возможностям и интересам двух наших стран. Есть сферы, где сотрудничество развивается активно, например, сферы портовой и транспортной инфраструктуры. Однако есть много сфер, в которых необходимо существенно активизировать сотрудничество - это политический диалог и взаимодействие в международных организациях, инновационная экономика и высокие технологии, инвестиционное сотрудничество, интенсивное сельское хозяйство, наука и образование, молодежные обмены, туризм и культура. И, наконец, существуют «проблемные зоны», мешающие полноценному двустороннему сотрудничеству. Это, прежде всего, Нижняя палата (Палата представителей) нидерландского парламента, где иногда берут верх необъективные, недружественные подходы со стороны, прежде всего, партий религиозного толка, в частности, протестантской партии Христианский союз.

В минувшем году анти-азербайджанская активность Нижней палаты несколько снизилась, не так ли?

Да, в прошедшем году недружественная нам риторика и активность в Нижней палате заметно ослабла, меньше стало выпадов и резолюций против Азербайджана. Я это связываю, прежде всего, с активной «профилактической» работой азербайджанской стороны, а также с тем, что более сбалансированной, более ответственной стала позиция правительства и МИД Нидерландов.

Кроме того, играют свою роль и объективные тенденции. Чем дальше, тем более очевидным становится для европейских политических элит, что внешняя политика Армении носит деструктивный характер, что она обращена в прошлое, причем в прошлое с искаженной, фальсифицированной историей, и что она постоянно стимулирует конфронтацию. В то время, как внешняя политика нашей страны направлена на будущее, на реализацию экономических, инвестиционных и гуманитарных проектов, соединяющих страны и целые регионы.

Однако указанная тенденция не будет развиваться сама по себе. Мы должны ее поддерживать более активной коммуникационной стратегией по продвижению нашего имиджа в Европе, по доведению азербайджанских, в том числе карабахских реалий до европейского общественного мнения, до европейских парламентов и правительств.

Конечно же, нельзя исключать появления в азербайджано-нидерландских отношениях новых эпизодов напряженности, новых дестабилизирующих факторов. Разрушительная пропаганда Армении и про-армянского лобби в Европе в ближайшие годы не прекратится, так как само существование единого, светского, укрепляющего свои позиции Азербайджана не устраивает некоторые круги на Западе.

Но я убеждён, что Нидерланды, политической культуре которых традиционно присущ прагматизм, уважение к нормам международного права, стремление к сбалансированным подходам, будут стремиться к формированию конструктивной позиции по всему спектру вопросов развития южно-кавказского региона и армяно-азербайджанских отношений.

Кстати, какую позицию занимают Нидерланды в вопросе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном?

Нидерланды поддерживают принципы территориальной целостности и нерушимости границ Азербайджана, выступают за активизацию мирного процесса под эгидой ЕС. Это одна из немногих стран ЕС, которая в своих официальных документах делают ссылку на наши тезисы о продолжающейся оккупации Арменией азербайджанских территорий (8 сел Казахского района и Нахичеванской АР) и провокационном характере политики Армении по минированию азербайджанских территорий. Естественно, не все подходы данной страны и ее дипломатии нас устраивают, но я считаю, что эти различия во взглядах и подходах можно нивелировать через активный диалог и сотрудничество.

Возвращаясь к экономике, какие ее сектора являются, на Ваш взгляд, перспективными для развития двустороннего сотрудничества?

Я думаю, что привлечение нидерландских компаний к проектам по превращению Баку в крупнейший транспортный и логистический центр Евразии должно быть в центре нашего внимания. Эффективное управление водными ресурсами, высокопродуктивное сельское хозяйство, новые дизайнерские решения в градостроительстве, инновационная экономика, сфера высоких технологий - во всех этих сферах Нидерланды являются мировым лидером, и эти знания и технологии могли бы существенно усилить экономический и научный потенциал Азербайджана. Кстати, важнейшим фактором сотрудничества являются азербайджанские компании, действующие на нидерландском рынке. Например, наша национальная авиакомпания Silk Way West является одним из крупнейших грузоперевозчиков амстердамского аэропорта.

Какую роль играет азербайджанская община Нидерландов в развитии двусторонних отношений между нашими странами ?

Нидерландская азербайджанская община насчитывает более 10 тысяч человек, и благодаря усилиям Комитета по диаспоре за последние несколько лет она превратилась в одну из самых активных азербайджанских общин в Европе. Ее представители отличаются активной гражданской позицией, высоким научным и образовательным уровнем. Поэтому я уверен, что данная община может сыграть важную роль в сближении двух наших народов и укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами.