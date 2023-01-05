Старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе покидает свой пост

БАКУ /Trend/ - Старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Филип Рикер уходит со своего поста.

Как передает Trend, об этом на брифинге заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Деятельность Рикера в качестве старшего советника по переговорам на Кавказе ускорила взаимодействие и помогла выстроить структурированный процесс по установлению мира в неспокойном регионе. Его вклад говорит о значимости, которую США придают оказанию помощи Армении и Азербайджану в переговорах по заключению мирного договора", - сказал он.

Прайс подчеркнул, что уход Филипа Рикера никоим образом не подрывает приверженность США к устанавлению безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного будущего на Южном Кавказе.

"США продолжат взаимодействовать на двусторонней основе с партнерами-единомышленниками и международными организациями для содействия прямому диалогу между Азербайджаном и Арменией", - добавил он..