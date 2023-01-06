Обеспечение занятости в регионах Азербайджана - приоритетный вопрос - глава Госагентства

БАКУ /Trend/ - Обеспечение занятости в регионах является одним из важных вопросов, стоящих перед нами.

Об этом сказал в пятницу Trend председатель правления Государственного агентства занятости Азербайджана Мустафа Аббасбейли.

По его словам, в настоящее время агентство представлено во всех регионах.

"В рамках нескольких структурных изменений мы сформировали региональные отделы занятости и новые кадры. Мы повысили знания и навыки сотрудников, чтобы они могли предоставлять услуги безработным в регионах. Мы считаем, что в рамках этих процессов регионы не должны отставать от столицы. Конечно, здесь также следует выделить инновационные подходы. В частности, можно указать подсистему "Труд и занятость" и карту занятости страны. Мы реально сформируем демографические показатели и возможности трудоустройства по всем административным единицам страны на основе карты занятости. Это позволит нашим гражданам в различных формах выйти на рынок труда в регионах Азербайджана", - сказал Аббасбейли.

(Перевод: Фидан Мустафаева)