Азербайджанские военнослужащие помогли армянину из Карабаха и проводили его в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Несколько дней назад к одному из постов азербайджанской армии подошел гражданский армянин с территории, находящейся под временным контролем российских миротворцев, и попросил о помощи, заявив, что голоден, ему холодно и захотел сигарету.

Армянскому жителю Карабаха была предоставлена еда и сигареты, к нему отнеслись с заботой. Сегодня в Шуше - на месте проведения акции протеста на дороге Ханкенди-Лачин, этот мирный армянский житель был отправлен в Ханкенди.

Этот факт еще раз продемонстрировал гуманитарную позицию Азербайджана, мирный характер акции и то, что дорога открыта для гуманитарных целей. С другой стороны, обращение армянского жителя для помощи является примером ситуации, в которой остаются 25-30 тысяч армян, ставших заложниками Рубена Варданяна в Карабахе. Их благополучие и безопасность зависят только и только от Азербайджанского государства.