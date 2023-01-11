Утверждены изменения в Налоговый кодекс Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана.

Согласно закону, в Налоговый кодекс Азербайджана вносятся следующие изменения:

- статья 30.6.5 излагается в следующей редакции:

“30.6.5. Органу (учреждению), определенному соответствующим органом исполнительной власти, в пределах, необходимых для исполнения обязанностей, вытекающих из законов Азербайджанской Республики "О социальном страховании", "О страховании от безработицы", "О медицинском страховании".

- в конце статьи 30.6.14 знак точки заменяется знаком точки с запятой и добавляется статья 30.6.15 следующего содержания:

“30.6.15. Органу (учреждению), определенному соответствующим органом исполнительной власти в целях применения части 1 статьи 16 Закона Азербайджанской Республики "Об антимонопольной деятельности".