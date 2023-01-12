В Азербайджане повышается ответственность за неисполнение решений судебных и иных органов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повышается ответственность за неисполнение требований касательно решений судебных и иных органов.

Как сообщает в четверг Trend, это отражено в изменении в Кодекс об административных проступках, утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, за неисполнение по неуважительной причине требования в исполнительном документе в срок, установленный исполнительным чиновником, или повторное совершение этого действия в связи с тем же исполнительным документом лицом, получившим административное взыскание, в течение одного года со дня вступления в силу постановления об административном взыскании, физические лица будут штрафоваться на сумму от 1000 до 1500 манатов, или в зависимости от обстоятельств дела, с учетом личности нарушителя будет применяться административный арест на срок до двух месяцев; должностные лица будут штрафоваться на сумму от 2500 до 4 000 манатов, юридические лица - от 5 000 до 7 000 манатов.